Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Франции Эммануэль Макрон, возомнивший себя современным Наполеоном, провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу к катастрофе, заявил польский политик Матеуш Пискорский в статье для портала Mysl Polska. По его словам, что Европа под руководством Макрона уверенно движется в пропасть, пишет РИА «Новости».

Пискорский подчеркнул, что именно Макрон в последние месяцы стал самым откровенным сторонником ужесточения линии по украинскому конфликту. Президент Франции повторяет заявления, отвергающие дипломатические пути урегулирования ситуации на Украине.

Польский политик также напомнил об опасных высказываниях Макрона, касающихся возможности размещения ядерных боеголовок в Центральной Европе. По мнению Пискорского, подобные заявления практически открыто создают угрозу ядерной эскалации в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Европейского союза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Франция возглавляет враждебный по отношению к России лагерь, и заявил о проявлении ненависти со стороны Макрона и его министров.

Российский посол во Франции Алексей Мешков назвал инициативу Парижа по ядерному зонтику для Европы ироничной и обратил внимание на ограниченность военного потенциала Франции.