Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
Лавров: Макрон и все его министры пышут ненавистью к России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Франция возглавляет враждебный по отношению к России лагерь.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном министр подчеркнул: «Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России», передает ТАСС.
Лавров также выразил мнение, что действующая система европейской безопасности оказалась несостоятельной. По его словам, «европейская безопасность касается всех, и мы разделяем принципиальную оценку о том, что система европейской безопасности, которая до сих пор существовала, конечно, доказала свою неэффективность, причем доказывала это давно и неоднократно».
Ранее Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение, комментируя возможность поставок из Франции.
Напомним, в понедельник в МИД России сообщили, что в ходе предстоящего визита в Ереван министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с армянским руководством и обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.