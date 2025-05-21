Лавров: Макрон и все его министры пышут ненавистью к России

Tекст: Дарья Григоренко

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном министр подчеркнул: «Макрон и все его министры просто пышут ненавистью в отношении России», передает ТАСС.

Лавров также выразил мнение, что действующая система европейской безопасности оказалась несостоятельной. По его словам, «европейская безопасность касается всех, и мы разделяем принципиальную оценку о том, что система европейской безопасности, которая до сих пор существовала, конечно, доказала свою неэффективность, причем доказывала это давно и неоднократно».

Ранее Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение, комментируя возможность поставок из Франции.

Напомним, в понедельник в МИД России сообщили, что в ходе предстоящего визита в Ереван министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с армянским руководством и обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества.