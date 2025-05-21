Эксперты назвали главные опасные направления для российских туристов

В список самых опасных для отдыха россиян стран вошли Египет, Таиланд и Турция

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает АиФ, представители туротрасли выделили Египет, Турцию и Таиланд как страны с наибольшим числом обращений по страховкам среди российских туристов. Владельцы турагентств объясняют это тем, что именно эти направления наиболее популярны у россиян, что увеличивает риск возникновения несчастных случаев и заболеваний во время отпуска.

Эксперт отметил: «Безусловно, самыми травмоопасными для туристов направлениями, с одной стороны, являются самые массовые, потому что, по статистике, туда едет большее количество россиян, и там происходит много несчастных случаев. И в тройку входят Египет, Турция, Таиланд.» Помимо заболеваний в поездках, туристы сталкиваются с несчастными случаями во время экстремальных развлечений, таких как плавание с акулами или подводные прогулки на батискафе.

Также к опасным направлениям эксперты относят горные регионы, например Непал и российские горные перевалы, а также экстремальные виды туризма – с передвижением на мотоциклах, водном транспорте или автомобилях, не предназначенных для стандартной логистики. Часто россияне попадают в больницы после аварий на экскурсионных автобусах или вследствие природных катаклизмов.

При этом отмечается, что подобные происшествия могут случиться и внутри страны, поэтому полный отказ от зарубежных поездок эксперты не рекомендуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения батискафа у побережья Хургады погибли шесть россиян, включая двоих детей. Большая часть из 45 туристов, находившихся на борту, была спасена.

Подлодка начала затапливаться еще при посадке пассажиров, как отмечал генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.