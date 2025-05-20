В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Танкер Green Admire покинул российские воды
Стало известно о выходе танкера Green Admire из российских вод
Нефтяной танкер Green Admire, шедший под либерийским флагом, отправился в Роттердам, пройдя через российские территориальные воды после инцидента у порта Силламяэ.
Нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии покинул территориальные воды России, передает ТАСС. По данным эстонского портала ERR, судно вечером 19 мая вышло в сторону порта Роттердама, где ожидается его прибытие 24 мая. В настоящий момент, согласно сервису Marinetraffic, танкер находится в Балтийском море.
Ранее МИД Эстонии заявлял, что российская сторона якобы задержала Green Admire на выходе из порта Силламяэ. По информации ERR со ссылкой на эстонские ВМС, судно вошло в российские территориальные воды и не отреагировало на предупреждения российских служб. ERR сообщает, что после этого инцидента танкер продолжил движение по маршруту.