В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Москвич отдал мошенникам золотые слитки на 148 млн рублей
Пожилой житель столицы поддался на уловки телефонных мошенников и передал им золотые слитки и золотые монеты общей стоимостью свыше 148 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
Потерпевший обратился в полицию 16 мая, пенсионер сообщил, что ему звонили неизвестные, они представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, сообщил источник РИА «Новости».
Мужчина поддался на их уговоры, собрал сбережения и передал курьеру.
Он передал мошенникам более 300 коллекционных монет «Князь Александр Невский», 200 монет «Юрий Долгорукий», еще почти 200 золотых монет «Георгий Победоносец», и несколько золотых слитков
Общая стоимость похищенного превысила 148 млн рублей.
Дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее в Подмосковье полицейские пресекли деятельность девушки, которая участвовала в мошеннических схемах, чтобы расплатиться по кредиту, оформленному под давлением преступников.