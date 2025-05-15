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В Подмосковье задержали девушку-курьера банды телефонных мошенников
В Московской области полицейские пресекли деятельность девушки, которая участвовала в мошеннических схемах, чтобы расплатиться по кредиту, оформленному под давлением преступников.
В Подмосковье задержана девушка, которая сотрудничала с телефонными мошенниками ради погашения кредита, оформленного по их указанию, передает ТАСС.
Как рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленники обманом убедили ее взять кредит и отдать им полученные деньги. Позже они предложили девушке работу для возврата долга.
По словам Петровой, задержанная забирала деньги у пенсионеров, передавала их посредникам или переводила на банковские счета и криптокошельки, оставляя себе процент. Полицейские установили ее причастность к пяти эпизодам мошенничества. В Воскресенске она под видом курьера получила более 4 млн рублей у пяти местных жителей в возрасте от 49 до 87 лет.
Во всех случаях потерпевшим звонили мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерам говорили, что их деньги якобы переводятся на помощь ВСУ и чтобы их сохранить, предлагали перевести сбережения на «безопасный счет» с помощью курьера. По этим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ о мошенничестве.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнила Петрова. Сейчас полиция ищет других участников преступной схемы и проверяет возможные дополнительные эпизоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в деревне Рябинка Марий Эл двое подростков подожгли автомобиль с патриотической символикой по заданию куратора с Украины. Ранее в Калуге на стоянке Росгвардии сгорели пять машин, предположительно подожженных молодой женщиной по указанию украинских кураторов.
Между тем телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону.