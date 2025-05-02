Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Эксперты спрогнозировали курс рубля к доллару летом при разных сценариях
Российская валюта с начала года укрепилась к доллару на 26%, а ее дальнейший курс зависит от развития геополитической ситуации, пришли к выводу различные экономисты.
Динамика курса рубля с января демонстрирует рост на 26% к доллару, аналогичные изменения отмечены по отношению к евро и юаню, передает «Газета.Ru».
Экономисты считают, что в ближайшие месяцы ключевым фактором станет ход переговоров между Россией и США, а также обстановка в сфере международной политики.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, если геополитическая ситуация улучшится, курс доллара может снизиться до 70–80 рублей, а при резком притоке иностранных инвестиций – достичь даже 60 рублей. Однако в случае эскалации конфликта на Украине курс доллара может подняться до 90–100 рублей.
Экономист Михаил Зельцер считает, что в апреле рубль уже достиг пика, а иностранные валюты «свое уже отпадали». Доцент Финансового университета Петр Щербаченко ожидает доллар летом на уровне 76–84 рубля, а стратег Александр Бахтин прогнозирует возможный рост до 90 рублей.
Эксперты подчеркивают, что при чрезмерном укреплении национальной валюты власти могут ввести меры для его сдерживания, включая отмену обязательной продажи выручки и снижение ключевой ставки.
Среди дополнительных факторов, влияющих на рубль, экономисты называют торговый баланс, динамику цен на нефть и сезон отпусков. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников предупредил, что фундаментальная зависимость рубля от экспортных доходов и состояния бюджета остается главной, а любые планы по валютным операциям связаны с геополитическими рисками.