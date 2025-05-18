Сооснователь крипто-игры Blum Смеркис арестован в Москве по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд арестовал Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве

Tекст: Ирма Каплан

Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Владимира Смеркиса под стражу, передает ТАСС.

«Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смеркиса, задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ)», – сказал собеседник агентства.

Владимир Смеркис занимал должность главы Binance в СНГ, а также был сооснователем крипто-игры Blum.

Иные детали уголовного дела пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о взятке в особо крупном размере в мае задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области и региональном СУ СК.