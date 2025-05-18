Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Сооснователь крипто-игры Blum Смеркис арестован в Москве по делу о мошенничестве
Замоскворецкий суд арестовал Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве
Бывший руководитель Binance в СНГ Владимир Смеркис был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Замоскворецком суде.
Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Владимира Смеркиса под стражу, передает ТАСС.
«Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Смеркиса, задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ)», – сказал собеседник агентства.
Владимир Смеркис занимал должность главы Binance в СНГ, а также был сооснователем крипто-игры Blum.
Иные детали уголовного дела пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о взятке в особо крупном размере в мае задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко, сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области и региональном СУ СК.