Путин поручил ежегодно предоставлять налоговый вычет за ГТО и диспансеризацию

Tекст: Вера Басилая

Как следует из перечня поручений на сайте Кремля, президент России Владимир Путин поручил уточнить механизм предоставления налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для тех, кто проходит диспансеризацию и выполняет нормативы ГТО. Теперь возможность ежегодного получения вычета закреплена на официальном уровне. Ранее для оформления такого вычета требовалось, чтобы оба условия выполнялись в одном календарном году, что создавало неудобства для граждан.

В перечне поручений главы государства отмечается, что спортивные организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, будут автоматически включать в перечень компаний для предоставления налогового вычета. Этот список будет размещаться на сайте Минспорта.

Путин также поручил правительству России совместно с исполнительными органами субъектов и движением «Народный фронт «За Россию» усилить разъяснительную работу по вопросам предоставления налогового вычета за оплату спортивных услуг и выполнение ГТО. Доклад о выполнении поручения должны подготовить до 1 июля, затем информировать каждые полгода.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал существенно увеличить вычет по налогу на доходы физических лиц тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и успешно сдает нормы ГТО.