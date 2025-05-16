Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Депутат Саралиев: России вернули 34 тела военных, Украине передали 909 тел

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что тела погибших находились в моргах в России, а также были собраны в районах боев на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях, передает РБК.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия, в свою очередь, получила тела 34 своих военнослужащих.

Украинский штаб выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за помощь в возвращении тел. «Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», – говорится в сообщении штаба.

Ранее Минобороны сообщило, что в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих.

В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.