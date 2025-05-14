Прокурор запросил девять лет колонии фигурантке дела Аксенова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокурор Южного окружного военного суда попросил для Оксаны Шевченко наказание в виде 9 лет лишения свободы, передает ТАСС. Она проходит по делу о подготовке покушения на Сергея Аксенова, главу Крыма. Судебное разбирательство проходит в Ростове-на-Дону.

В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко по обвинению в подготовке покушения на Аксенова поступили в суд. Прокурор уточнил в ходе прений: «Окончательно прошу определить наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Оксана Шевченко признала вину на первом слушании по делу о подготовке покушения на Сергея Аксенова. Три уголовных дела по факту покушения на жизнь руководителя Крыма были направлены в Южный окружной военный суд. ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма.