Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Прокурор запросил девять лет колонии фигурантке дела Аксенова
Оксана Шевченко может получить девять лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей по делу о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
Прокурор Южного окружного военного суда попросил для Оксаны Шевченко наказание в виде 9 лет лишения свободы, передает ТАСС. Она проходит по делу о подготовке покушения на Сергея Аксенова, главу Крыма. Судебное разбирательство проходит в Ростове-на-Дону.
В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко по обвинению в подготовке покушения на Аксенова поступили в суд. Прокурор уточнил в ходе прений: «Окончательно прошу определить наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Оксана Шевченко признала вину на первом слушании по делу о подготовке покушения на Сергея Аксенова. Три уголовных дела по факту покушения на жизнь руководителя Крыма были направлены в Южный окружной военный суд. ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма.