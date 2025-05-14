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Путин возмутился практикой подмены кубанского вина импортным
Президент раскритиковал прежнюю практику подмены отечественных вин
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» раскритиковал практику подмены отечественных вин зарубежными.
Контрафакт сегодня приобретает сложные формы, отметил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», критикуя практику прошлого с подменой отечественных вин зарубежными.
«Дело в том, что контрафакт тоже приобретает сложные формы. Там еще разобраться нужно: вот он [«Хофф»] производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает. Это так же, как у нас в области виноделия: танкерами привозили виноматериал и разливали, условно, как кубанское вино. Какое там кубанское вино? Причем здесь это? То же самое и с кроватями, на самом деле. С этим надо разобраться тоже», – приводит слова президента сайт Кремля.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.
Кроме того, винодел дал советы покупателям обращать особое внимание на контрэтикетку вина, где указаны сорта винограда и информация о производителе, поскольку таких виноделен в России сейчас около 250.