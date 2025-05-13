Мизулина о решении по иску к Лебедеву и Дудю: Девочек обижать нельзя

Tекст: Вера Басилая

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом). Суд обязал взыскать в пользу Мизулиной с Дудя 200 тыс. рублей, с Лебедева – 300 тыс. рублей. Кроме того, Лебедев и Дудь должны оплатить расходы на экспертизу. передает РИА «Новости».

Суд также признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и Лиги безопасного интернета сведения, распространенные в видеофрагментах Лебедева и Дудя. Ответчиков обязали удалить эти высказывания.

Мизулина заявила, что все средства, полученные в качестве компенсации морального вреда будут направлены нами в ОНФ на поддержку участников СВО.

«Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», – заявила Мизулина в своем Telegram-канале.

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Екатерины Мизулиной к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю* по делу о защите чести. Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что высказывания Лебедева и Дудя содержат негативную информацию, подрывающую репутацию Мизулиной и Лиги безопасного интернета. Мизулина отвергла извинения Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии в интервью Дудю*.