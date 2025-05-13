Sabah: Разоружение РПК займет несколько месяцев

Tекст: Мария Иванова

Процесс разоружения объявившей о самороспуске Рабочей партии Курдистана может занять от трех до четырех месяцев, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah. Национальная разведывательная организация Турции будет контролировать сдачу оружия, которая пройдет в специальных центрах Турции, Ирака и Сирии.

Ожидается, что оружие сложат 3,4 тыс. членов РПК, из которых около 2 тыс. смогут вернуться в Турцию. При этом примерно 250 руководителей РПК отправятся из Ирака и Сирии в европейские страны и ЮАР. По информации Hurriyet, примерно 60% членов РПК, находящихся на севере Ирака, не совершали преступлений в Турции и, вероятно, не будут привлечены к ответственности.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан останется в тюрьме на острове Имралы, где отбывает пожизненное заключение с 1999 года и не подпадает под амнистию.

Ранее РПК провела съезд, на котором приняла решение о самороспуске и переходе к политическим методам борьбы, отказавшись от почти 50-летнего вооруженного противостояния с властями Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента Турции планирует добиться полного роспуска и разоружения запрещенной в стране РПК.

Востоковед Кирилл Семенов отметил, что самоликвидация РПК стала результатом переосмысления деятельности, а переход к демократическим методам даст возможность перезагрузить диалог с Анкарой.