Экс-премьер Молдавии Филат заявил о рекордном 30-процентном уровне бедности в стране

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что за последние три года этот показатель держится стабильно высоким, а каждый третий житель живет за чертой крайней бедности. В сообщении политик подчеркнул: «Ежедневная драма более чем 1,2 млн человек заключается в том, чтобы найти, что положить на стол своим детям», передает РИА «Новости».

По мнению Филата, тревожные данные должны побудить правительство к решительным действиям. Он считает, что к признанным бедным можно смело прибавить еще примерно такое же количество граждан, находящихся на грани нищеты. Филат назвал причины происходящего – коррупция в энергетике, неэффективное управление кризисами и хроническая некомпетентность руководства. Ситуацию в стране он сравнил с «экономическим геноцидом».

Ранее помощник президента России Николай Патрушев выразил мнение, что Молдавия может исчезнуть или быть поглощена другой страной из-за своей антироссийской политики и экономических кризисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит газа РФ через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду.