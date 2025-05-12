Сийярто обвинил Украину в развязывании антивенгерской клеветнической кампании

Tекст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с Будапеште с руандийским коллегой Оливье Ндухунгирехе заявил, что эта пропаганда финансируется и управляется украинскими властями и связана с позицией Будапешта по текущему конфликту на Украине, передает ТАСС.

Сийярто подчеркнул: «Мы сталкиваемся с клеветнической пропагандой в условиях масштабной антивенгерской кампании, финансируемой и управляемой украинским государством. Это происходит из-за того, что мы четко обозначили нашу позицию по поводу продолжающейся войны на Украине». По словам министра, Венгрия не отправляет Киеву оружие и средства, а также не поддерживает прекращение энергетического сотрудничества с Россией.

Дипломат отметил, что очередным шагом антивенгерской кампании стало задержание двумя днями ранее Службой безопасности Украины двух человек, обвиняемых украинскими властями в работе на военную разведку Венгрии. Задержанные, по версии СБУ, собирали сведения о ситуации в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. Сийярто считает, что эти действия являются атакой на всех этнических венгров, находящихся на Украине.

В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.