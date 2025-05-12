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Кабмин продлил отсрочку налогов для бизнеса Курской области
Для поддержки предпринимателей Курской области срок уплаты налогов и страховых взносов был продлен до 2026 года с возможностью рассрочки.
Правительство России продлило отсрочку по налогам и страховым взносам для предприятий Курской области, передает ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, о чем сообщили в пресс-службе кабмина.
В сообщении правительства отмечается: «Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще года – равными частями ежемесячно». Мера направлена на поддержку бизнеса региона в условиях сложной экономической ситуации.
Подчеркивается, что продление отсрочки касается всех обязательных платежей, установленных для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории Курской области.
В декабре прошлого года сообщалось, что жителям приграничных районов Курской области, где введен режим контртеррористической операции, предоставят отсрочку по уплате транспортного, земельного и имущественного налогов до 1 декабря 2025 год, сообщили в правительстве России.