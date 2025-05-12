В Габоне освободили жену и сына экс-президента Бонго

Tекст: Ольга Иванова

освобождены из тюрьмы и переведены под домашний арест спустя 19 месяцев заключения, передает РИА «Новости». Как уточняет радиостанция со ссылкой на судебные источники, Сильвия Бонго и Нуреддин Бонго Валантен утром в пятницу были доставлены в семейную резиденцию в районе Саблиер. Там они встретились с бывшим президентом Али Бонго, который с момента отстранения живет в этом доме.

Несмотря на освобождение, первая леди и ее сын не получили полной свободы и находятся под домашним арестом. Радиостанция отмечает, что, по словам источника, близкого к семье, этот шаг стал результатом некоего соглашения, однако детали сделки не раскрываются.

Ранее Сильвии и Нуреддину Бонго были предъявлены обвинения в хищении государственных средств и отмывании денег. После переворота в августе 2023 года военные Габона отстранили Али Бонго и пообещали создание переходных органов власти. Позже президент переходного периода Брис Олиги Нгема разрешил Бонго выехать за границу, но тот остался в стране и вскоре ушел из политики.

В апреле 2025 года Брис Олиги Нгема был избран президентом Габона. Власти продолжают реформировать политическую систему и контролировать ситуацию с семьей экс-главы государства.

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