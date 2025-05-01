«Волонтеры Победы» открыли «Стены памяти» в регионах России и за рубежом

Акция «Стена памяти» стартовала в преддверии 80-летия Победы, центральной площадкой стал музей Вооруженных Сил в Москве, где почетные гости открыли первую «Стену памяти».

Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова подчеркнула значимость сохранения памяти о героях и призвала увековечивать их подвиги. Ветеран Семен Люлько первым прикрепил портрет на «Стену памяти». Он попросил молодежь беречь память о прошлом.

В Сахалинской области «Стена памяти» появилась в городском парке Южно-Сахалинска, где каждый желающий может разместить фотографию героя. В Белгородской области акция проходит в рамках открытия штаба Бессмертного полка, а выставка рассказывает о жизни региона в годы войны. В Астраханской области торжественное открытие прошло с участием ветеранов, которые делились личными воспоминаниями.

«Стены памяти» также открываются за рубежом. Например, в Турции волонтеры и Ассоциация русскоговорящих открыли такую стену в Манисе, где к акции присоединились иностранные гости. Волонтеры будут помогать размещать портреты Героев до 12 мая, к акции уже готовятся регионы по всей стране.