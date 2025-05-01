Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
«Волонтеры Победы» открыли «Стены памяти» в регионах России и за рубежом
В российских городах и за рубежом стартовала акция по установке «Стен памяти», где размещаются портреты Героев Великой Отечественной войны с их именами и годами жизни.
Акция «Стена памяти» стартовала в преддверии 80-летия Победы, центральной площадкой стал музей Вооруженных Сил в Москве, где почетные гости открыли первую «Стену памяти».
Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова подчеркнула значимость сохранения памяти о героях и призвала увековечивать их подвиги. Ветеран Семен Люлько первым прикрепил портрет на «Стену памяти». Он попросил молодежь беречь память о прошлом.
В Сахалинской области «Стена памяти» появилась в городском парке Южно-Сахалинска, где каждый желающий может разместить фотографию героя. В Белгородской области акция проходит в рамках открытия штаба Бессмертного полка, а выставка рассказывает о жизни региона в годы войны. В Астраханской области торжественное открытие прошло с участием ветеранов, которые делились личными воспоминаниями.
«Стены памяти» также открываются за рубежом. Например, в Турции волонтеры и Ассоциация русскоговорящих открыли такую стену в Манисе, где к акции присоединились иностранные гости. Волонтеры будут помогать размещать портреты Героев до 12 мая, к акции уже готовятся регионы по всей стране.