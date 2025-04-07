Суд по делу Гуцул приостановили из-за сообщения о минировании

Эксперты: Реакция Гретцки на рекорд Овечкина показала главную силу русских

Эксперты оценили «русскую» реакцию Гретцки на рекорд Овечкина

Tекст: Ольга Иванова

Политолог Илья Ухов в своем Telegram-канале отметил характерность реакции Уэйна Гретцки на успех Александра Овечкина. Видео, где Гретцки заявляет, что его дедушка был русским и он рад за Овечкина, разошлось по Сети. По мнению Ухова, ранее на Западе табуировалось признание в русских корнях, но победы русских меняют отношение людей к этому вопросу.

«Характерное такое признание, знаковое. Еще недавно признаться на Западе и в Штатах конкретно о том, что у тебя русские корни и вообще ты гордишься тем, что русский хоккеист вошел в элиту НХЛ – было табу. Все русское "кэнселилось", русское искусство, наука, любые достижения отменялись и переписывались», – написал он.

Ухов подчеркнул, что успехи русских свидетельствуют о том, что в мире любят и ценят не тех, кто извиняется или подстраивается, а тех, кто проявляет силу духа и уверенность. Он добавил, что достижения в спорте, науке, экономике и защита своих ценностей дают русским чувство победы и вызывают желание присоединиться, «стать частью этого большого и победного русского механизма».

«Русские, если хотите, чтобы вас любили – побеждайте, идите к новым вершинам, творите в науке, искусстве, спорте, на поле боя. Наши победы на полях СВО и в экономическом противостоянии с глобалистами, наша твердая защита собственных ценностей, своей истории и нашей исторической памяти – все это в комплексе, а не только Овечкин, дает русским справедливое ощущение победы», – добавил Ухов.

Писатель Роман Антоновский в своем Telegram-канале согласен с тем, что русских начинают уважать за победы. Он отметил, что после успеха России в СВО и на санкционной арене с Западом отношение к русским изменилось. Антоновский приводит примеры, как православие привлекает новых прихожан, а популярные личности, такие как польская блогерша Susje, начинают интересоваться русской культурой.

«Православие привлекает новых прихожан брутальностью и аскезой по сравнению с другими конфессиями. Популярная польская блогерша, певица и поп-ММА-файтерша Susje до СВО обнаружила в себе украинские и русские корни, но сегодня после побед России и безобразного поведения украинских беженцев в Польше, она стала записывать песни на русском языке и в русском стиле и ездить в Москву, записывая восторженные рилсы о России, не вспоминая про свою украинскую частичку», – рассказал он.

Антоновский также упомянул, что на Западе еще недавно пытались отменить русскую культуру, но сегодня, когда Россия побеждает, отношение меняется. Он считает, что русских будут уважать только за силу и несгибаемость, и необходимо стоять на своем до конца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.