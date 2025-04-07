Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Суд по делу Гуцул приостановили из-за сообщения о минировании
Заседание суда в Гагаузии приостановили из-за анонимного звонка о минировании здания
Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул временно приостановлено из-за анонимного сообщения о минировании, что вызвало эвакуацию здания и привлечение пожарных и полиции.
Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул временно приостановлено из-за анонимного сообщения о минировании, передает ТАСС.
Депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску сообщил об этом инциденте, назвав его «очередным цирком». Он отметил, что поступил телефонный звонок о якобы заминированном здании, и вскоре начнутся стандартные проверки.
В связи с этой ситуацией организаторы митинга, который проходил около здания суда, обратились к его участникам с просьбой отойти на безопасное расстояние. К зданию прибыли сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов для проведения необходимых проверок. Безопасность людей и проверка помещения сейчас являются приоритетными задачами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул намерены обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на ее арест, а глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не намерена отказываться от своего поста. Адвокат Евгении Гуцул назвала обвинения в преступных деяниях необоснованными и бездоказательными.