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Российские силы не позволили ВСУ накопить резервы под Часовым Яром
Российские силы регулярно наносят удары по резервам ВСУ под Часовым Яром, препятствуя украинским контрнаступлениям, сообщил командир взвода с позывным «Миссионер».
Российские подразделения активно противостоят попыткам Вооруженных сил Украины (ВСУ) накапливать резервы под Часовым Яром, сообщает РИА «Новости». Командир штурмового взвода отряда «Русь» Добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Миссионер», рассказал о регулярных артиллерийских ударах по украинским резервам. Он отметил, что такая тактика не только разрушает запасы, но и ослабляет боеспособность личного состава противника.
«Миссионер» подчеркнул, что ВСУ пытаются использовать стратегии, направленные на выманивание российских штурмовиков в так называемый «огневой мешок». Это делается для того, чтобы заманить их в заранее подготовленные неблагоприятные для боя позиции. Однако, по словам командира, такие попытки украинской стороны не приводят к успеху.
Он также отметил, что украинские силы не могут осуществлять прямые контрнаступательные действия на этом направлении из-за отсутствия результата. Российские войска проводят последовательные операции, которые препятствуют противнику накапливать силы. Позиции ВСУ, которые обнаруживаются, оперативно уничтожаются, что не позволяет противнику перейти в глубокую оборону или эффективно контратаковать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре. ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Российские войска сковали силы ВСУ, что значительно осложнило их действия в Часовом Яре.