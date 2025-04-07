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«Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
Группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область, уничтожив при этом значительное количество техники и личного состава противника.
Как сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», войска группировки «Север» продолжают удерживать позиции на границе с Белгородской областью, успешно отражая атаки сил ВСУ. В результате попытки прорыва в направлении Поповки было уничтожено несколько подразделений противника, включая 39-ю бригаду береговой обороны.
Украинская сторона усилила свою группировку, перебрасывая на границу подразделения различных бригад, включая 225-й и 33-й отдельные штурмовые полки, 47-ю отдельную механизированную бригаду и другие. На фоне этого продолжается зачистка приграничных территорий Суджанского района, где уничтожаются разрозненные группы противника.
Отмечается, что на Сумском направлении враг не оставляет попыток сохранить контроль над приграничной территорией, перебрасывая новые подразделения. Однако благодаря действиям российских операторов беспилотных летательных аппаратов, были уничтожены штурмовые группы и техника ВСУ.
За прошедшие сутки противник потерял свыше 280 человек и значительное количество техники, включая бронемашины, минометы и беспилотные аппараты. Группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь территории, контролируемой противником.
Ранее ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.
Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.
До этого группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области.