Tекст: Дмитрий Зубарев

Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала агентству РИА «Новости» о помощи, которую она оказала своим родителям после обстрела ВСУ. По словам девочки, после обстрела ее мать получила ранение от осколка, который повредил ее руку. Олеся обработала рану перекисью водорода и перевязала руку. Отец девочки также пострадал – он получил контузию и частично потерял слух.

Олеся отметила, что во время обстрела находилась на лестнице и не услышала звука снаряда. Она увидела, как ее отец сползает по ступенькам, и сразу же начала оказывать помощь раненым родителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продолжили выбивать ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области, в то время как ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево; сообщалось, что вооруженные силы Украины не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, предназначенных для защиты их позиций от российских сил.