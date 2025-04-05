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Пострадавший в теракте в «Крокусе» запросил паспорт антитеррористической защищенности
Пострадавший в теракте в «Крокусе», подавший иск к организатору концерта группы «Пикник», требует предоставить паспорт антитеррористической защищенности для проверки того, как была организована безопасность и взаимодействие с госорганами, сообщил адвокат Владимир Трофимов.
Пострадавший в теракте в «Крокус сити холле» предъявил иск к организаторам концерта группы «Пикник», сообщает РИА «Новости». Истец требует от ответчика паспорт антитеррористической защищенности, чтобы выяснить, были ли соблюдены меры безопасности на мероприятии.
Адвокат пострадавшего, Владимир Трофимов, указал, что документ должен включать план действий при угрозе теракта, что поможет проанализировать, как была обеспечена безопасность во время трагических событий.
На заседании суда истец сослался на постановление правительства России от 25 марта 2015 года, согласно которому организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечивать физическую безопасность участников. В иске потерпевший настаивает на компенсации в размере 1 млн рублей за моральный ущерб, считая, что его права как потребителя были нарушены из-за недостаточной безопасности на концерте.
Террористический акт произошел 22 марта в «Крокус сити холле», где вооруженные нападавшие атаковали находившихся в здании людей, вызвав пожар. Погибли 146 человек. Четверых исполнителей задержали в Брянской области, когда они пытались скрыться и направлялись на Украину.
Следствие установило, что действия террористов координировали члены группировки «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны. В рамках дела было арестовано 12 человек, включая предполагаемых исполнителей теракта. Им предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и других преступлениях. Дополнительно арестованы несколько человек, обвиняемых в финансировании теракта и обеспечении террористов оружием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы недружественного государства оказались причастны к теракту в «Крокус сити холл» с целью дестабилизации обстановки в стране.
Шестеро раждан из Средней Азии, обвиняемых в организации теракта, находятся под заочным арестом и объявлены в международный розыск.
Исполнители присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры, чтобы совершить атаки.