Удары в Киевской области поразили базу и склад ВСУ, уничтожен отряд «охотников за БПЛА»

Tекст: Мария Иванова

Удар в Киевской области привел к поражению стратегических объектов украинских вооруженных сил, ппередает РИА «Новости». Согласно сведениям координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, атаки были направлены на Бровары и Броварский район.

В результате действий в полночь произошла серия взрывов, повредившая тренировочную базу и небольшой склад с боеприпасами. Лебедев уточнил, что также было поражено подразделение «охотников за дронами» вместе с его транспортом.

Координатор отметил, что удары были точечными и направлены на ослабление возможностей украинских вооруженных сил в этом регионе. Уничтожение отряда «охотников» может сказаться на способности ВСУ противодействовать беспилотным летательным аппаратам в зоне конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе сообщал Лебедев.

Кроме того в результате удара была поражена авиабаза в Полтавской области, откуда, по данным, вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область и приграничные территории.

В Запорожской области в результате авиационных и артиллерийских ударов поражены тренировочный полигон, позиции ВСУ и ангары с БПЛА, что привело к большому числу погибших и раненых.