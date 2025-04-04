За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.8 комментариев
Под Киевом поражены база и склад ВСУ, уничтожен отряд «охотников за БПЛА»
Удары в Киевской области поразили базу и склад ВСУ, уничтожен отряд «охотников за БПЛА»
В Киевской области удары повредили тренировочную базу, склад с боеприпасами и уничтожили подразделение «охотников за дронами».
Удар в Киевской области привел к поражению стратегических объектов украинских вооруженных сил, ппередает РИА «Новости». Согласно сведениям координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, атаки были направлены на Бровары и Броварский район.
В результате действий в полночь произошла серия взрывов, повредившая тренировочную базу и небольшой склад с боеприпасами. Лебедев уточнил, что также было поражено подразделение «охотников за дронами» вместе с его транспортом.
Координатор отметил, что удары были точечными и направлены на ослабление возможностей украинских вооруженных сил в этом регионе. Уничтожение отряда «охотников» может сказаться на способности ВСУ противодействовать беспилотным летательным аппаратам в зоне конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе сообщал Лебедев.
Кроме того в результате удара была поражена авиабаза в Полтавской области, откуда, по данным, вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область и приграничные территории.
В Запорожской области в результате авиационных и артиллерийских ударов поражены тренировочный полигон, позиции ВСУ и ангары с БПЛА, что привело к большому числу погибших и раненых.