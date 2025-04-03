Hindustan Times: Индия выбрала взвешенный подход к повышению США импортных пошлин

Tекст: Мария Иванова

Индия намерена ответить на повышение Соединенными Штатами импортных пошлин взвешенно и профессионально, пишет Hindustan Times. По словам анонимных индийских чиновников, страна избегает поспешных решений, поскольку ведет переговоры с США о двустороннем торговом соглашении.

Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари сообщил, что Индия оценивает влияние повышения тарифов на страну. Он отметил, что для президента США Дональда Трампа Америка стоит на первом месте, как и для премьера Индии Нарендры Моди – Индия. Чаудхари также подчеркнул, что индийские власти изучают последствия введения ответных тарифов.

В интервью The Economic Times источник в индийском правительстве отметил, что новые американские пошлины не означают неудачу для Индии. Администрация Трампа дала понять, что в случае устранения индийских торговых барьеров пошлины могут быть пересмотрены. Аналитический центр Министерства торговли Индии активно изучает экономические последствия повышения тарифов.

По оценкам, от повышения тарифов пострадали индийские сектора автокомпонентов, химикатов и стали. Однако Индия может получить преимущество в трудоемких секторах перед конкурентами в США. Президент Ассоциации торговых и промышленных палат Индии Санджай Наяр отметил, что экономика Индии, ориентированная на внутренний рынок, не сильно пострадала от роста пошлин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом и предупредила о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

Бессент также объяснил, что пошлины на товары из России не введены, так как между странами практически отсутствует торговля из-за санкций, наложенных ранее.