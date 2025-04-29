В Пензе ветераны заподозрили депутата Иванова в ношении чужих наградах

Tекст: Ольга Иванова

Письмо с требованием проверить награды депутата Алексея Иванова поступило председателю гордумы и руководителям фракций, передает «Коммерсантъ». Ветераны ссылаются на данные Минобороны и администрации президента, согласно которым Иванов награжден лишь одной российской медалью «За Отвагу» в 1996 году, тогда как на фото политик носит аналогичную медаль образца СССР, что по возрасту получить не мог. Отмечается также ношение им «Ордена Мужества» и других наград.

Авторы обращения настаивают на официальной проверке подлинности наград и возможном обращении к правоохранительным органам, а также на лишении мандата в случае обнаружения нарушений. Ветеран Валерий Гостев подчеркнул, что на медали, полученной Ивановым, присутствует надпись «СССР», а подобные экземпляры не вручались с 1991 года. Иванов отказался пояснять происхождение награды, заметив, что ранее предоставлял избиркому подтверждающие документы.

Полиция проводит проверку по факту возможного незаконного оборота наград, ответ о принятии заявления уже поступил заявителям. Политолог Анатолий Бодров связал кампанию против Иванова с его недавним переходом из КПРФ в «Единую Россию» и отметил этическую значимость ситуации для избирателей.

Ранее муниципальный депутат из Забайкальского края Михаил Носик признался, что с 2021 года проживает на Украине, но продолжает работать удаленно, комиссия по этике решила досрочно прекратить его полномочия.