  • Новость часаВ Российской государственной библиотеке загорелся подвал
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат
    Опубликовано фото военных из КНДР в Курской области
    Европейские чиновники захотели отставки фон дер Ляйен
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в СВО
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС после мощного взрыва в порту
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    Соратник Ле Пен собрался побороться за пост президента Франции
    В городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 15:07 • Новости дня

    ВСУ за неделю почти 80 раз обстреляли Новую Каховку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новой Каховке зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры вследствие обстрелов, один мирный житель получил минно-взрывные травмы, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура.

    Как передает ТАСС, только за последнюю неделю на Новую Каховку в Херсонской области было совершено 79 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По информации главы администрации городского округа Виталия Гуры, повреждены шесть многоквартирных и двенадцать частных домов: выбито около восьмидесяти окон, повреждены кровли и выгорели квартиры. Кроме того, пострадал один мирный житель – он получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в местную больницу. Гура уточнил, что погибших в результате ударов не зафиксировано. Также вследствие обстрелов были повреждены транспортное средство, электро- и газовые системы, дорожное покрытие, клубничные поля. На месте были обнаружены и обезврежены пять неразорвавшихся боеприпасов, среди которых оказались снаряды, дроны и мины «Лепесток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может занять несколько лет из-за масштабов разрушений и сложности работ, а также отметил, что ситуация на Каховском водохранилище требует комплексного подхода к восстановлению и регулируется с учетом интересов жителей региона, при этом он уточнил, что на полное восстановление Каховского водохранилища потребуется не менее трех лет.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

    Коментарии (60)
    27 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию бойцов из КНДР, которые, по его словам, участвовали в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, передает Colonelcassad. На снимке изображены шестеро военнослужащих на фоне позднеосенних деревьев.

    Опознавательным знаком на их шлемах служит георгиевская лента. «Наши братья по оружию», – написал Рожин в подписи к публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области, в Сети появилось видео с бойцами, якобы принадлежащими силам специального назначения КНДР после штурма в Плехово, а начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

    Коментарии (31)
    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 10:51 • Новости дня
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе Светлой пасхальной недели завершено освобождение Курской области, а наступательные действия российских войск продолжаются на других направлениях, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, Курская область полностью освобождена в Светлую пасхальную неделю, сообщает Telegram-канал Медведева. Медведев добавил, что накануне Дня Победы российские военные продолжают наступление на других направлениях.

    В сообщении подчеркивается, что враг терпит поражение, а «нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.

    Коментарии (7)
    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – отмечает он.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт.

    «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран», – добавляет собеседник.

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (11)
    27 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    «Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области

    «Северяне» уничтожили более 250 солдат противника на трех направлениях

    «Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий группировка «Север» нанесла существенные потери в районах сел Беловоды и Локня в Сумской области.

    Группировка войск «Север» завершила освобождение села Поповка в Краснояружском районе и села Горналь на Сумском направлении, передает Telegram-канал «Северный ветер». По официальной информации, в Горнале российские военные водрузили государственный флаг, освободив последний населенный пункт Суджанского приграничья. Попытки противника прорваться к этим селам отражались при поддержке морских пехотинцев и штурмовых подразделений.

    Противник перебрасывал резервы и штурмовые группы в лесополосы Сумской области, но российская разведка вскрывала их позиции, после чего наносились удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметами. В районах сел Беловоды и Локня ВСУ понесли значительные потери. За сутки группировка «Север» продвинулась более чем на 3,9 км, было уничтожено десять единиц вражеской бронетехники и шесть единиц техники на Сумском направлении.

    На Краснояружском направлении российские бойцы уничтожили остатки штурмовых групп противника в Поповке, где еще в марте были задействованы подразделения ФСБ. Воздушные и артиллерийские удары по ВСУ наносились на протяжении месяца. Последняя попытка прорыва в Поповку была отражена сегодня утром с помощью FPV-дронов.

    На Липцовском направлении «северяне» уничтожили четыре пусковые установки беспилотников противника и шесть тяжелых коптеров. На Волчанском направлении комплексным огневым поражением уничтожены шесть боевых групп, а также автомобильная и бронированная техника. Всего за сутки потери ВСУ составили более 250 человек, из которых большая часть на Сумском направлении. Также были уничтожены гаубицы, минометы, бронемашины, пикапы, квадроциклы и системы спутниковой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, «северяне» отразили атаку ВСУ, проведенную по методичкам НАТО, а также российские подразделения ранее выбили украинские силы с позиций у населенного пункта Липцы.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В Крыму назвали пиратством захват Украиной судна с грузом из Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Госсовета Крыма Константинов усмотрел в действиях украинских властей черты морского пиратства и выразил сомнения в возможности договоренностей.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.

    Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».

    Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.

    Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованный в июле 2019 года в порту Измаила российский танкер был продан в апреле 2025 года украинскими властями за сумму свыше 6 млн гривен.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о восьми обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки

    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми обстрелов ДНР украинскими войсками на горловском направлении ранен один гражданский и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что был ранен один мирный житель, а также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    В сообщении ведомства говорится: «[Зафиксировано] восемь фактов вооруженных атак на горловском направлении. <…> Поступили сведения о ранении гражданского лица».

    Всего по территории республики противник выпустил 25 различных боеприпасов. Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что двое жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, пострадали в субботу в результате удара ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, однако пострадавших среди жителей не зафиксировано, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников и обстрелам.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 07:54 • Новости дня
    Американский режиссер заявил о безопасности поездок в Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Документалист из США охарактеризовал Крым как полностью безопасный для посещения американцами регион, отметив дружелюбие местных жителей.

    Крым – безопасный регион для туристов, заявил режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в интервью РИА «Новости». «Крым – безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», – отметил он.

    Тремблей подчеркнул, что американцы не должны опасаться поездок на полуостров, поскольку уровень безопасности там высок. По его словам, жители Крыма всегда рады встречать иностранных гостей и открыты для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма, американская администрация предложила включить признание Крыма российским в новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине и тем самым отказаться от более чем десяти лет сопротивления этому геополитическому факту, а напряженность между США и европейскими странами усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима

    Депутат Ревенко назвал освобождение Курской области агонией киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюра киевского режима в Курской области потерпела крах, освобождение курской земли от ВСУ означает, что грядет полное уничтожение киевского режима, заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

    Ревенко заявил в своем Telegram-канале , что освобождение последнего курского села Горналь означает агонию киевского режима.

    Он подчеркнул, что националистический проект на Украине провалился и страну ждет «пересборка и денацификация».

    Ревенко отметил, что операция по освобождению региона завершилась разгромом противника, понесшего большие потери, и назвал это событие историческим. По его словам, бойцы ВДВ, морской пехоты, спецназа «Ахмат» и военнослужащие КНДР проявили героизм и военную смекалку, особенно при операции «Поток» по освобождению Суджи.

    Он также сообщил, что после освобождения Курской области боевые действия сместились в Сумскую область. Депутат заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но пока Зеленский «ломается» ВС России развивает наступление.

    «Не хотят разговаривать сейчас, чуть позже уступят ещё больше. За каждый день боев, каждый час, каждую жизнь Зеленский заплатит», – отметил депутат.

    Ранее группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, и выдавила остатки подразделений ВСУ за пределы границы.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 23:15 • Новости дня
    Портреты участников СВО решили разместить на стендах в Курской области

    Стало известно о размещении портретов героев СВО на стендах региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона подготовили размещение фотографий участников спецоперации на информационных стендах для сохранения памяти о героях.

    Портреты участников специальной военной операции будут размещены на различных стендах по всей территории Курской области, передает ТАСС.

    По словам врио губернатора Александра Хинштейна, такое решение приняли для того, чтобы как можно больше людей могли видеть лица, улыбки и глаза участников СВО. Хинштейн отметил, что выставка портретов уже прошла в библиотеке имени Николая Асеева, где также представили памятные монеты, макеты военной техники и экспонаты времен войны.

    К Всероссийской акции «Библионочь» в Курской области присоединились более 300 библиотек. Акция совпала с днем освобождения Курской области от ВСУ, что, по мнению Хинштейна, символично. Он призвал молодежь помнить о цене освобождения и героизме земляков, а также не забывать усилия тех, кто приблизил победу.

    В рамках мероприятий все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату», написать бойцам пожелания и слова благодарности. Посетители попробовали гречневую кашу, познакомились с особенностями полевого быта, увидели выставку газет прошлого века и ознакомились с классической литературой о военных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курская область была полностью освобождена, формирования противника разгромили, а последнее занятое украинскими войсками село Горналь зачистили; начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о заслугах военнослужащих КНДР; группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, а остатки подразделений ВСУ выдавили за пределы границы.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 23:38 • Новости дня
    Три украинских беспилотника уничтожены ПВО над Брянской областью

    Вечером 26 апреля системы ПВО ликвидировали три самолетных БПЛА, атаковавших воздушное пространство Брянской области, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    Об уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью вечером 26 апреля сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 22:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО ликвидировали цели.

    Губернатор региона Александр Богомаз заявил в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. По словам главы области, на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы.

    Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональные действия по обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, а в утренние часы силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Крымом.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 09:27 • Новости дня
    Беженка рассказала о страхе жителей Дзержинска хоронить соседей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время пребывания украинских военных в Дзержинске на Украине местные жители из-за страха перед ВСУ не могли даже хоронить умерших соседей, рассказала беженка.

    Жители Дзержинска в Донецкой Народной Республике во время нахождения под контролем украинских военных опасались покидать укрытия, чтобы похоронить умерших, рассказала беженка из города, передает РИА «Новости». Женщина уточнила: «У нас умирали в подвале люди. Мы не могли даже похоронить. Мы боялись. Никто не выходил поэтому».

    По ее словам, многие соседи скончались в подвалах, в том числе из-за отсутствия медицинской помощи и полученных травм. Она отметила, что одна из пожилых женщин умерла от болезни после того, как украинские военные подожгли здание, и температура в подвале поднялась до 60 градусов.

    В результате пожара люди были вынуждены спать на полу, что привело к переохлаждению и последующим заболеваниям, включая пневмонию, от которой скончалась старушка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали применять FPV-дроны повышенной дальности на фронте, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, а украинские военные в Дзержинске обстреляли позиции, на которых находились их собственные солдаты.

    Коментарии (2)
    27 апреля 2025, 08:48 • Новости дня
    Португальские наемники участвовали в боях на стороне ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В боях за освобождение территории ДНР были замечены наемники из Португалии, что удалось определить благодаря перехваченным переговорам и найденным шевронам.

    Информация о присутствии португальских наемников в рядах ВСУ на территории ДНР поступила от командира 60-го отдельного мотострелкового батальона ВС РФ с позывным «Миф», передает РИА «Новости». Офицер рассказал, что их удалось опознать по характерной речи и найденным шевронам, отмечая: «Сто процентов это были португальцы. Конкретно других, не знаю, ни американцев, никого не было, но португальцы были. Конкретно на территории, которую мы еще освобождаем, ДНР».

    По словам «Мифа», выводы о национальности наемников были сделаны после анализа перехваченных переговоров. Он добавил, что подобные случаи отмечали не только его бойцы, но и союзные подразделения, действующие по соседству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали группу наемников, прибывших из Португалии, в боях под Красноармейском в Донецкой народной республике.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    Власти Украины объявили воздушную тревогу в восьми областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал сразу в восьми областях Украины, включая Харьковскую и Днепропетровскую, из-за возможной угрозы с воздуха.

    Как сообщает РИА «Новости», в 8:14 по московскому времени сигнал воздушной тревоги впервые прозвучал в Харьковской области. Спустя короткое время тревогу объявили также в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Николаевской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области прозвучала воздушная тревога, а в самом Харькове прогремел взрыв, ранее на Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях, а в Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских дронов в Брянской области

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников в разные промежутки времени.

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области ночью были уничтожены пять украинских беспилотников, атаковавших регион в разные промежутки времени.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью, передает ТАСС.

    В Минобороны России уточнили, что атаки дронов были зафиксированы с 23:00 до 04:00 по московскому времени. Представитель ведомства сообщил: «В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Западная группировка войск за один день вывела из строя десятки украинских пунктов управления беспилотниками и станций спутниковой связи Starlink, самым эффективным оружием против дронов сейчас является дробовик, а защиту от атак беспилотников обеспечивает грамотная организация подразделений, а Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы, чтобы компенсировать нехватку дальнобойного вооружения.

    Коментарии (0)
    Главное
    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме
    Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
    Пакистан предложил России и Китаю расследовать теракт в Кашмире
    В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России по конфликту на Украине
    Чехия стала главным поставщиком пива из ЕС для России
    Верховный суд назвал обстоятельства для освобождения от алиментов
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова «кофе»

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина использует террор для срыва мирных переговоров

    В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности

    Перейти в раздел

    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............