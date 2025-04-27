Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
ВСУ за неделю почти 80 раз обстреляли Новую Каховку
В Новой Каховке зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры вследствие обстрелов, один мирный житель получил минно-взрывные травмы, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура.
Как передает ТАСС, только за последнюю неделю на Новую Каховку в Херсонской области было совершено 79 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По информации главы администрации городского округа Виталия Гуры, повреждены шесть многоквартирных и двенадцать частных домов: выбито около восьмидесяти окон, повреждены кровли и выгорели квартиры. Кроме того, пострадал один мирный житель – он получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в местную больницу. Гура уточнил, что погибших в результате ударов не зафиксировано. Также вследствие обстрелов были повреждены транспортное средство, электро- и газовые системы, дорожное покрытие, клубничные поля. На месте были обнаружены и обезврежены пять неразорвавшихся боеприпасов, среди которых оказались снаряды, дроны и мины «Лепесток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может занять несколько лет из-за масштабов разрушений и сложности работ, а также отметил, что ситуация на Каховском водохранилище требует комплексного подхода к восстановлению и регулируется с учетом интересов жителей региона, при этом он уточнил, что на полное восстановление Каховского водохранилища потребуется не менее трех лет.