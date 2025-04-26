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Названы потери ВСУ в Курской области
Герасимов: ВСУ потеряли более 76 тыс. бойцов убитыми и ранеными в Курской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что общее число потерь ВСУ в Курской области превысило 76 тыс. человек.
Герасимов уточнил, что эта цифра включает как убитых, так и раненых военнослужащих со стороны украинских формирований, передает ТАСС.
«За время операции противник понес значительные потери.… Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек военнослужащих убитыми и ранеными», – доложил начальник Генштаба президенту России Владимиру Путину.
Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Он назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения и отметил участие бойцов КНДР в операции.
Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.