  • Новость часаРоссийский флаг поднят в Горнале Курской области
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    Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?

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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    26 апреля 2025, 13:56 • Новости дня

    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.

    Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.

    Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    25 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики страны

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика – это проверенное средство для эффективного воздействия на экономику, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, такой подход сравним с рецептурным препаратом, который используют многие центральные банки мира, но для успеха лечения назначенный курс нужно пройти до конца, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Высокая ключевая ставка, жесткая ДКП – это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях разными странами весьма эффективное лекарство». Она добавила, что «промедление или недостаточная дозировка» может только усугубить состояние экономики.

    Напомним, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых уже четвертый раз подряд, а после этого решения курс рубля на Московской бирже начал снижаться, а юань подорожал.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

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    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

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    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    25 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах США, России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на определенные успехи на пути к договоренностям, ситуация пока остается крайне неустойчивой, передает ТАСС.

    «Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», – сказал он журналистам в Белом доме.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    26 апреля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный скульптор Зураб Церетели, прощание с которым проходит в Тбилиси в субботу, приобрел масштаб в России, за что в Грузии должны быть признательны, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказал, что экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии «нередко обращался к Зурабу Церетели с просьбами приложить усилия для урегулирования тех или иных вопросов в столице России, которые могли быть на пользу Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, – сказал глава администрации бывшего президента Грузии. – Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы».

    По словам Мамрадзе, «в Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб».

    «Так он стал известен всему миру, его скульптуры установлены в разных странах. Можно вспомнить, что именно в Москве в 1997 году Церетели познакомился с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который отзывался о нем как о «авторитетном, влиятельном человеке», – сказал Мамрадзе.

    Эксперт отметил, что «Церетели умел создавать особую доверительную атмосферу, которая способствовала налаживаю политических контактов».

    «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», – отметил Мамрадзе.

    По словам аналитика, «трудно сказать, мог бы сегодня Церетели способствовать развитию отношений двух стран, так как война 2008 года привела к разрыву дипломатических отношений».

    «Однако очень важно, что между двумя странами сохранились гуманитарные, экономические контакты, что, безусловно, не могло бы не радовать Зураба Церетели как великого грузинского художника и скульптора, состоявшегося в России», – отметил он.

    Напомним, скульптор Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. В четверг гроб с его телом доставили в Тбилиси из Москвы. В субботу в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона Тбилиси началась церемония прощания с Церетели. Скульптора похоронят на территории Дидубийского пантеона, где покоится супруга мастера Инесса Андроникашвили.

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    26 апреля 2025, 00:14 • Новости дня
    Киркоров на концерте в Петербурге запаниковал во время работы пиротехники

    Закрепленная на теле Киркорова пиротехника чуть не подожгла его костюм на концерте в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Киркоров получил ожог во время номера с пиротехникой на концерте в зале «Октябрьский», но не остановил выступление.

    Во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, произошел инцидент с пиротехникой, передает РИА «Новости». Одна из зрительниц рассказала, что когда за спиной у певца вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, у многих создалось впечатление, что на нем что-то загорелось.

    «Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», – рассказала собеседница агентства.

    На предоставленном зрительницей видео видно, что Киркоров находился над сценой на подвесной конструкции, а из-за его спины били фейерверки по три с каждой стороны. При этом видно, что столб искр бьет в канат, за который певец держался рукой.

    Через несколько секунд работы пиротехники Киркоров стал интенсивно двигать руками, будто бы пытаясь сбить пламя.

    По словам посетительницы, пиротехника работала очень интенсивно, и элемент костюма певца, предположительно, загорелся.

    Несмотря на случившееся, концерт продолжился. Киркоров обыграл ситуацию, с улыбкой сказав в микрофон, что обжегся. Реакция артиста на форс-мажорную ситуацию вызвала овации в зале.

    Комментариев от представителей Киркорова на момент публикации не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.

    В городе Кочани в Северной Македонии на дискотеке «Пулс» произошел пожар, причиной которого стало использование пиротехники, в результате чего погибли более 50 человек.

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    26 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Российский флаг поднят в Горнале Курской области

    Флаг России водружен в освобожденном от боевиков ВСУ Горнале

    Tекст: Вера Басилая

    В населенном пункте Горналь в Курской области поднят российский флаг, сообщили в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    В Горнале Курской области, последнем населенном пункте региона с присутствием украинских военных, был поднят российский флаг, передает РИА «Новости».

    Об этом заявил командир 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным «Апостол».

    Начальник штаба полка с позывным «Мангуст» подчеркнул, что поднятие флага символизирует освобождение Курской области. Он отметил, что Горналь был последним населенным пунктом области, где оставались украинские войска, и теперь этот факт свидетельствует об окончательном освобождении региона от присутствия ВСУ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    При этом Герасимов отметил, что при освобождении Горналя особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

    Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    25 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Лавров рассказал о сигналах Франции к решению проблем совместно с Россией

    Лавров рассказал о сигналах Франции к России по решению проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Париж иногда подает Москве сигналы о готовности решать возникшие между странами проблемы.

    По его словам, такие обращения французских партнеров зачастую делаются «шепотом», передает ТАСС.

    В ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы Лавров отметил: «Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом».

    Напомним, 1 апреля в Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Он заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

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    25 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    ООН: Гутерриш не посетит Москву 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в торжествах в честь 80-летия Победы, которые пройдут в столице России.

    Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о запланированном визите Гутерриша в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дюжаррик заявил: «Нет, Генеральный секретарь не сможет посетить празднования».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву на праздничные мероприятия 9 мая не предусмотрен, его фамилии нет в гостевых списках.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    26 апреля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минтранс предложил запретить стоянку электросамокатов на тротуарах

    Стало известно о подготовке запрета парковки СИМ вне спецмест

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство транспорта инициировало изменения в ПДД, которые ограничат стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах и дорожках.

    Как передает РИА «Новости», Минтранс России разработал проект изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, который предусматривает запрет их стоянки на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках, а также в пешеходной зоне, если место для парковки не обозначено специальным знаком или разметкой. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

    В документе отмечается, что полномочия по организации парковок и установлению штрафов за нарушение правил парковки СИМ, используемых по договорам краткосрочной аренды, могут регулировать сами операторы арендных сервисов на основании публичных договоров. По мнению Минтранса, дополнительное правовое регулирование в этой части не требуется.

    В министерстве также сообщили, что разрабатываемые изменения в ПДД вводят понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Пользователь СИМ будет считаться водителем транспорта с соответствующими обязанностями. Кроме того, будет введен запрет на движение на СИМ более одного человека независимо от конструкции, а скорость при сближении с пешеходами ограничат десятью километрами в час. Также новые правила усилят приоритет пешеходов, запретят СИМ требовать пропустить их и подавать звуковые сигналы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Восточном округе Москвы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, а в России операторы кикшеринга с 17 апреля ввели ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности движения на тротуарах, при этом в Уфе мужчина с ножом напал на несовершеннолетних, катавшихся на электросамокатах.

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    25 апреля 2025, 23:45 • Новости дня
    Гнесинский ансамбль исполнил советские песни в штаб-квартире ООН в Женеве

    Гнесинский хор Altro Coro исполнил военные песни в штаб-квартире ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    В Женеве в главном зале Дворца Наций прошел концерт ансамбля Altro Coro с песнями времен Великой Отечественной войны.

    Исполнение бессмертных песен военных лет состоялось в штаб-квартире ООН в Женеве, передает ТАСС.

    Организаторами выступили постоянное представительство России при ООН и «Русский дом» в Риме.

    Мероприятие прошло в Зале прав человека и альянса цивилизаций, вместимость которого была превышена: присутствовали российские дипломаты, представители СНГ, КНДР, швейцарской общественности и сотрудники ООН.

    В течение часа хор Altro Coro под руководством Александра Рыжинского исполнил такие известные композиции, как «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Эх, дороги».

    Зал встречал каждое выступление бурными аплодисментами, а по окончании концерта публика аплодировала стоя и долго не отпускала артистов со сцены.

    Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, отметил: «В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне очень необходимо донести правду об этой войне, рассказать объективно о том, что было на самом деле».

    Он подчеркнул высокий интерес к мероприятию и действенность «мягкой силы».

    Генконсул РФ Игорь Попов сообщил, что иностранцы, посетившие концерт, были поражены эмоциональностью песен, хотя услышали их впервые, и назвал музыку «высоким искусством, которое связывает народы».

    Александр Рыжинский добавил, что Altro Coro чаще гастролирует по России, но и в Европе коллектив собирает полные залы дважды в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что российские фильмы один за другим получают отказы в участии в зарубежных фестивалях даже при наличии предварительных договоренностей.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил решение Японии продолжать проведение гастролей российских артистов и дней культуры, несмотря на политическую напряженность.

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    26 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    ВСУ выпустили 19 боеприпасов при обстрелах населенных пунктов ДНР

    ВСУ совершили 11 обстрелов ДНР, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, пострадали трое мирных жителей, повреждены четыре дома.

    За минувшие сутки украинские войска совершили 11 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    При вооруженных атаках было выпущено 19 боеприпасов различного типа. Девять обстрелов пришлись на горловское направление, еще по одному – на ясиноватском и светлодарском направлениях.

    В результате атак поступили сведения о ранении троих мирных жителей. Также было повреждено четыре жилых дома на территории республики.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР подчеркнули, что продолжают фиксировать новые факты обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, при этом пострадавших среди жителей нет, а в больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей.

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    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

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    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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