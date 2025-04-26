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Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения
Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.
Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.
Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».
Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.
Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.