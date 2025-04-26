В Кашмире произошла перестрелка между Индией и Пакистаном

В Кашмире зафиксировали обмен огнем между индийскими и пакистанскими военными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные Индии и Пакистана вновь обменялись выстрелами на линии контроля в Джамму и Кашмире, передает ТАСС со ссылкой на агентство PTI и источник в индийской армии. По словам источника, «в ночь с 25 на 26 апреля с различных постов пакистанской армии по всей линии контроля в Кашмире велась неспровоцированная стрельба из стрелкового оружия». Он добавил, что индийские войска ответили ответным огнем.

Информации о жертвах или пострадавших в результате перестрелки не поступало. Аналогичный инцидент был зафиксирован также накануне ночью – с 24 на 25 апреля.

По информации агентства, после недавнего заявления властей Индии о намерении преследовать террористов, участвовавших в перестрелке в Пахалгаме, пакистанские военные были приведены в состояние повышенной готовности. Ситуация на линии контроля остается напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан в ответ объявил о «мерах возмездия» против Индии, а Министерство обороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния с Индией.