Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Жителям Киржачского района Владимирской области разрешили вернуться домой
Жители Киржачского района, за исключением Барсово, получили разрешение вернуться домой после эвакуации, введенной из-за чрезвычайной ситуации в воинской части, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Авдеев в своем Telegram-канале уточнил, что руководство региона приняло решение о возвращении населения большинства деревень и поселков Киржачского района Владимирской области. По его словам, исключение составил населенный пункт Барсово, где режим эвакуации продолжает действовать, дачникам также разрешено вернуться на свои участки.
В настоящий момент специалисты продолжают ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в районе воинской части.
Ранее Авдеев сообщил, что детонация боеприпасов на складе воинской части в Киржачском районе Владимирской области больше не происходит.
Напомним, в Киржачском районе произошел взрыв на складе боеприпасов, в результате чего пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы с разными травмами.
Газоснабжение в поселке Барсово частично восстановили в четверг.