Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Песков: Россия и США не будут делать общее заявление по годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют выпускать совместное заявление в честь годовщины встречи на Эльбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не будет», – уточнил Песков, передает ТАСС.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что американские власти одобрили памятное мероприятие российского посольства на Арлингтонском кладбище ко Дню встречи на Эльбе 25 апреля.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается проводить новый саммит для празднования годовщины встречи на Эльбе.
Напомним, американские власти три года подряд не давали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. В апреле 2022 года посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США отменили мероприятие в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.