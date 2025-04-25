Цивилев заявил о старте поставок российского газа в Иран в 2025 году

Цивилев: Поставки российского газа в Иран через Азербайджан стартуют в 2025 году

Tекст: Ирма Каплан

Начало поставок российского газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров в год запланировано на 2025 год. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, что газ будет поставляться по существующей инфраструктуре через Азербайджан, ведутся переговоры о цене, передает ТАСС.

«В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров... Цену согласовывают сейчас компании друг с другом... Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем», – сказал Цивилев на 18-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад уточнил, что сделку стараются согласовать как можно скорее.

Кроме того, стороны обсудили на заседании продление работы российских компаний на нефтегазовых месторождениях Ирана и транзит российских нефтепродуктов.

«Договорились, как можем поставлять российский газ через территорию Ирана, и обсудили другие возможные пути транзита российских нефтепродуктов через территорию нашей страны», – сказал Пакнежад.

По итогам заседания межправкомиссии Цивилев отметил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году увеличился на 16,2% и достиг 4,8 млрд долларов. Российская и иранская стороны считают, что потенциал роста взаимной торговли гораздо выше этих цифр.

Министр Пакнежад считает, что реализация совместных соглашений позволит «повысить уровень товарооборота от 4 до 6 млрд долларов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине. Ранее в апреле посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопроводы.