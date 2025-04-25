«Росатом» заявил о защите АЭС «Аккую» от цунами и землетрясений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проект атомной электростанции «Аккую» в Турции рассчитан на то, чтобы выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64 и цунами, передает РИА «Новости». Как сообщили в «Росатоме», площадка станции в провинции Мерсин находится в самой безопасной зоне по сейсмической классификации Турции по данным национального агентства по чрезвычайным ситуациям AFAD.

В корпорации подчеркнули: «Станция спроектирована таким образом, чтобы она была способна выдержать экстремальные внешние воздействия – землетрясения, наводнения, цунами, ураганы и их сочетания». Проект прошел международную экспертизу: МАГАТЭ и независимые специалисты подтвердили, что во время двойного землетрясения в феврале 2023 года магнитудой 7,7 и 7,6 объект не получил никаких повреждений.

В «Аккую» применяется реакторная технология ВВЭР-1200, где реализован комплекс мер для повышения безопасности, включая систему защитных оболочек (контайнмент) из внешней железобетонной стены и внутренней герметичной оболочки. Контайнмент рассчитан на давление до 30 кПа, а его конструкция с металлическими тросами, натянутыми внутри бетонной оболочки, обеспечивает монолитность и устойчивость при экстремальных нагрузках, таких как землетрясения.

В «Росатоме» также отметили, что землетрясение в Стамбуле не повлияло на стройплощадку АЭС «Аккую» на юге Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Атоммаш» пообещал отправить оборудование для атомных электростанций в Турции и Индии в 2025 году, Минюст США заморозил два млрд долларов из России, предназначенные для строительства АЭС «Аккую», а власти США пытаются воздействовать на судьбу турецкой атомной станции мелко и подло.