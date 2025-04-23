Первое судно «Валдай» начало возрождение пассажирских перевозок по Волге в Саратовской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первое судно типа «Валдай», предназначенное для возрождения речных перевозок в Саратовской области, отправилось из Нижнего Новгорода в Балаково, где будет базироваться, передает ТАСС. Как уточнили в телеграм-канале «Володин. Саратов», судно получило название «Саратов – Юрий Гагарин».

Региональные власти намерены открыть первый водный маршрут между Саратовом и Балаково, предусматривая остановки в Марксе, селе Воскресенское и Вольске. Новый маршрут рассчитан на восстановление пассажирских перевозок по Волге, которые ранее осуществлялись на скоростных «Метеорах».

Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и федеральному финансированию, Саратовская область получит пять новых судов «Валдай». Все они строятся на заводе в Нижнем Новгороде. Первый «Валдай 45Р» был спущен на воду 27 ноября 2024 года и получил имя Юрия Гагарина – первого космонавта, который учился в Саратовской области.

Сборка второго судна, получившего имя «Саратов – Петр Столыпин», завершена, и оно также проходит технологический спуск на воду в Нижнем Новгороде. В ближайшее время на нем начнутся пусконаладочные работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил поддержку проекту «Речные магистрали», который предусматривает развитие межрегиональных пассажирских перевозок речным транспортом, ранее Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта на Москве-реке, а на Чукотку недавно поставили аэролодки для пересечения Анадырского лимана.