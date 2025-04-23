Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
Столичные следователи провели задержание 14 человек, связанных с организацией фиктивных трудовых договоров для иностранцев за вознаграждение.
Сотрудники Следственного комитета задержали 14 подозреваемых по делу о незаконной миграции в столице. Следствие установило, что с мая 2023 по апрель 2025 года участники преступной группы за денежное вознаграждение оформляли фиктивные трудовые договоры для иностранных граждан, помогая им обходить требования миграционного учета, сообщает РИА «Новости».
В Следственном комитете сообщили: «Задержаны 14 фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия». В ходе обысков были изъяты денежные средства, документы и другие материалы, подтверждающие причастность задержанных к совершению преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б», «г» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, касающейся организации незаконной миграции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число решений о выдворении иностранных граждан из России побило рекорд, президент Владимир Путин распорядился создать в МВД новую службу по вопросам миграции, а также вступил в силу закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка.