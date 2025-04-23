США упразднили рабочую группу по сбору данных о действиях России на Украине

Tекст: Денис Тельманов

По данным газеты Washington Post, Соединенные Штаты прекратили работу межведомственной группы, созданной для сбора разведданных о якобы преступлениях России в конфликте на Украине. В публикации утверждается, что также была упразднена должность координатора группы, предусмотренная специальным законом, который поддержали обе партии конгресса США.

Как отмечает издание, координатор должен был обеспечивать сбор данных по всем американским госагентствам о действиях России. По словам трех собеседников из числа нынешних и бывших официальных лиц, рабочая группа под руководством этого координатора также прекратила существование. Газета указывает, что эта информация ранее официально не озвучивалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине «бредом больного» и обратила внимание на планы Запада и Киева по организации «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче, президент России Владимир Путин отметил значительный рост числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них подготавливаются украинскими спецслужбами, а западные СМИ распространяют украинские фейки о якобы российских преступлениях, игнорируя массовые убийства и пытки, совершенные ВСУ и неонацистами за восемь лет конфликта в Донбассе.