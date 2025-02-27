Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины

Tекст: Дарья Григоренко

«За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов ФСБ, правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с террористической угрозой.

«Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – указал глава государства.

Он также отметил, что серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы на этих направлениях. «Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул президент.

Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.