Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.31 комментарий
Путин: Более половины преступлений террористической направленности спланированы спецслужбами Украины
Президент России Владимир Путин отметил на коллегии ФСБ значительное увеличение числа преступлений террористической направленности, при этом более половины из них спланированы украинскими спецслужбами.
«За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.
Путин подчеркнул важность эффективного использования ресурсов ФСБ, правоохранительных органов и других ведомств для борьбы с террористической угрозой.
«Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике», – указал глава государства.
Он также отметил, что серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы на этих направлениях. «Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – подчеркнул президент.
Ранее президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.