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Путин обсудил с султаном Омана развитие иранской ядерной программы
Ушаков: Путин обсудил с султаном Омана развитие иранской ядерной программы
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
На уточняющий вопрос о том, действительно ли этот вопрос поднимался в ходе переговоров, Ушаков коротко ответил: «Да».
Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.
Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией и заявил о желании расширить сотрудничество.