Грузия выразила надежду на смену руководства Евросоюза

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В заявлении отмечается, что «недоброжелатели Грузии и действующая по их указанию европейская бюрократия» продолжает «шантажировать» Грузию.

«И сегодня европейская бюрократия занята шантажом Грузии, пытаясь вернуть во власть недемократические силы», – сказано в заявлении.

«Грузинская мечта» при этом «обещает достойно справиться со всеми вызовами» так, что Грузия к 2030 году будет готова к расширению Евросоюза «лучше всех стран-кандидатов».

«Надеемся, что к этому времени сегодняшняя бюрократия в Брюсселе сменится честной, достойной элитой, ориентированной на будущее ЕС и Европы», – заявила «Грузинская мечта».

В последнее время много говорят о том, что Брюссель может приостановить безвиз, действующий с Грузии восемь лет.

«Грузия сегодня независима и суверенна, как никогда. Властям никто не указывает, их не могут заставить сделать шаги, направленные против государственных интересов страны. Правительство «Грузинской мечты» действует только исходя из национальных интересов Грузии», – сказано в заявлении правящей с 2012 года партии.