Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Грузия выразила надежду на смену руководства Евросоюза
Европейская бюрократия шантажирует Грузия, которая рассчитывает на смену руководства этого объединения к 2030 году, заявил в понедельник Политический совет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении отмечается, что «недоброжелатели Грузии и действующая по их указанию европейская бюрократия» продолжает «шантажировать» Грузию.
«И сегодня европейская бюрократия занята шантажом Грузии, пытаясь вернуть во власть недемократические силы», – сказано в заявлении.
«Грузинская мечта» при этом «обещает достойно справиться со всеми вызовами» так, что Грузия к 2030 году будет готова к расширению Евросоюза «лучше всех стран-кандидатов».
«Надеемся, что к этому времени сегодняшняя бюрократия в Брюсселе сменится честной, достойной элитой, ориентированной на будущее ЕС и Европы», – заявила «Грузинская мечта».
В последнее время много говорят о том, что Брюссель может приостановить безвиз, действующий с Грузии восемь лет.
«Грузия сегодня независима и суверенна, как никогда. Властям никто не указывает, их не могут заставить сделать шаги, направленные против государственных интересов страны. Правительство «Грузинской мечты» действует только исходя из национальных интересов Грузии», – сказано в заявлении правящей с 2012 года партии.