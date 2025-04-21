В Москве задержаны мошенники, торговавшие БАДами под видом лекарств

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четырнадцать человек были задержаны в Москве по подозрению в продаже биологических активных добавок (БАД) под видом лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным ведомства, подозреваемые через созданные кол-центры звонили людям, нуждающимся в лечении, представлялись медицинскими работниками и ставили фиктивные диагнозы без фактического осмотра.

Используя методы психологического воздействия, мошенники убеждали жертв в необходимости приобретения якобы лекарственных препаратов и продавали им БАДы, которые не влияют на течение болезней.

Как уточнили в МВД, в отношении десяти наиболее активных участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, четверо предполагаемых организаторов арестованы. Всего с начала 2024 года по настоящее время в отношении фигурантов возбуждено 69 уголовных дел по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а также по статье о создании преступного сообщества.

Следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды деятельности группы и возможных пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нарколог предупредил об опасности применения БАД «Молекула», в Дагестане обнаружили подпольный склад биологически активных добавок, а в России запланировали ввести меры регулирования рынка БАД.