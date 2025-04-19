На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
День единых действий в память о геноциде советского народа прошел по всей России
В пятую годовщину Дня единых действий по всей стране прошли просветительские и мемориальные мероприятия для миллионов школьников и студентов, посвященные памяти жертв геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.
В России 19 апреля в пятый раз прошел День единых действий в память о геноциде советского народа, который нацисты и их пособники совершали во время Великой Отечественной войны.
В этот день мероприятия прошли по всей стране – в школах, вузах, научных и культурных учреждениях, а также в общественных и некоммерческих организациях. В едином уроке ежегодно участвуют более 10 млн обучающихся.
В 2025 году организаторами выступили Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации, АНО АСТИК, Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России», Общественная палата РФ. Центр действий «Без срока давности» в Общественной палате РФ аккумулировал данные обо всех мероприятиях, работая с утра и до 14.00. В прямом эфире участники из разных регионов делились опытом, проводились интервью с лидерами общественного мнения.
В регионах проводились самые разные форматы мероприятий: от викторин для детей в Бурятии до возложения цветов у памятников в Волгограде. В Чебоксарах прошла судебная модель по теме возмездия за нацистские преступления, в Екатеринбурге – уроки-реконструкции и выставки, в Ульяновске – работа по разоблачению фальсификаций истории. Эксперты уделили особое внимание противодействию ложным нарративам о событиях войны.
На пресс-брифинге Елена Малышева подчеркнула, что День единых действий отражает позицию общества о неприятии нацизма и важности документального наследия, межпоколенческого диалога и глубокого исторического знания.
Заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что память о жертвах геноцида советского народа требует международного признания, а замдиректора Института государства и права РАН Александр Звягинцев обратил внимание на игнорирование темы геноцида славян на Западе.