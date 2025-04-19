Экс-главреда российской версии Playboy обвинили в пяти эпизодах мошенничества

Tекст: Денис Тельманов

Бывшему главному редактору российского Playboy Владимиру Ляпорову предъявили обвинения по пяти эпизодам мошенничества на общую сумму свыше 50 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества. По одному из них он признал вину, однако позже от своих показаний отказался», - отметил собеседник агентства.

Отмечается, что другие эпизоды мошенничества бывший главред не признал. Расследование продолжается, следствие занимается сбором доказательств по делу.

Ляпоров обвиняется в пяти случаях преступления по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, под видом инвестиций в «Prime Westminster LTD» и «London Legal Capital (LLC)» Ляпоров похищал деньги.

Общий ущерб пострадавшим от его действий составил более 50 млн рублей. Правоохранители арестовали счета журналиста на общую сумму 30 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники украли Telegram-канал бывшего главного редактора женского журнала Elle Елены Сотниковой, а сотрудники МВД в Перми задержали троих подозреваемых в хищениях денег через мессенджеры якобы от имени главного редактора канала RT Маргариты Симоньян у людей, желающих помочь российским военным на Украине.