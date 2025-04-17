Сальдо обвинил Киев в 12 нарушениях моратория на удары по энергетике

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о 12 нарушениях со стороны Киева условий моратория на удары по объектам энергетики. По его словам, данные действия привели к серьезным повреждениям нескольких объектов электросетевого хозяйства в регионе.

Сальдо отметил, что действия украинских властей демонстрируют лицемерие, так как они с одной стороны пытаются показать согласие с условиями моратория, а с другой наносят удары по инфраструктуре. Он заявил: «Это свидетельствует о недоговороспособности и лживости нынешнего тоталитарного режима Украины».

Несмотря на атаки, критического ущерба удалось избежать благодаря оперативной работе энергетиков, которые быстро восстановили почти все поврежденные объекты. В критические моменты электроснабжение переключалось на резервные линии, что позволило жителям региона практически не ощутить перебоев. Также пострадали объекты газового хозяйства, два из которых находятся на стадии восстановления.

Губернатор выразил благодарность специалистам и работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность региона, назвав их «настоящими героями мирного фронта». Он добавил, что область не только противостоит вызовам, но и активно восстанавливается и движется вперед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, а на Россию совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса.

Кремль пока не готов сообщить точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, который действует с 18 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия, и это замечают все больше стран, включая европейские.