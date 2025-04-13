Песков отметил внимание стран к лживой позиции Киева по важным вопросам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран, включая европейские, обращают внимание на лживую позицию киевского режима по ряду принципиальных вопросов. По его словам, эти вопросы являются серьезными и определяют конфигурацию урегулирования.

Песков подчеркнул, что Киев либо не желает, либо не способен соблюдать временный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. «И то, и другое катастрофично», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики страны. Ранее Минобороны заявляло о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России. До этого Минобороны также сообщало об 11 новых атаках Украины на объекты энергетики России.