Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
Путин назначил Мезенцева полпредом президента в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента в Конституционном суде, следует из указа.
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем президента России в Конституционном суде России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
До своего назначения Мезенцев занимал должность государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии. В новой должности он заменил Александра Коновалова, который стал судьей Конституционного суда.
Совет Федерации утвердил бывшего министра юстиции Александра Коновалова в качестве судьи Конституционного суда РФ, поддержав представление президента Владимира Путина.