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Совфед назначил Коновалова судьей Конституционного суда
Совфед назначил экс-министра юстиции Коновалова судьей Конституционного суда России
Совет Федерации утвердил бывшего министра юстиции Александра Коновалова в качестве судьи Конституционного суда РФ, поддержав представление президента Владимира Путина.
Совет Федерации на пленарном заседании назначил Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ, сообщает ТАСС.
Коновалов ранее занимал пост полномочного представителя главы государства в этом суде и был министром юстиции с 2008 по 2020 годы. Его кандидатура была предложена президентом России Владимиром Путиным и получила предварительное одобрение комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.
Александр Коновалов родился 9 июня 1968 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет, где изучал правоведение. После завершения обучения Коновалов начал карьеру в органах прокуратуры Петербурга и занимал ряд значимых должностей, включая заместителя прокурора города и руководителя прокуратуры Башкирии. С 2005 по 2008 год он был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.
С 2008 года Александр Коновалов находился на посту министра юстиции РФ, работая в правительствах Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Помимо этого, он исполнял обязанности спецпредставителя президента по взаимодействию с Европейским Союзом в сфере свободы, безопасности и правосудия. В 2020 году он занял должность полпреда президента в Конституционном суде РФ. За свою карьеру Коновалов получил звания действительного государственного советника РФ I класса и действительного государственного советника юстиции РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин переназначил Александра Коновалова полномочным представителем в Конституционном суде, он оставался на этом посту с 2020 года.