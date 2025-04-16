Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?7 комментариев
«Зеленые» передали главе Ивановской области план экологического оздоровления города Родники
«Зеленые» предложили губернатору Ивановской области меры по улучшению экологии в Родниках
Сопредседатель партии «Зелееные» Александра Кудзагова представила губернатору Ивановской области план из десяти шагов по улучшению экологической ситуации в городе Родники, где жители жалуются на загрязнение от текстильных предприятий.
Партия «Зеленые» передала свои предложения губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому, сообщает сайт партии.
Экологи выработали десять первоочередных шагов для улучшения экологической обстановки в городе Родники, где жители жалуются на загрязнение воздуха и воды текстильными фабриками. Они предложили обязательную установку фильтров на предприятиях, круглосуточный мониторинг качества воздуха и воды, а также повышение эффективности управления очистными сооружениями.
Проблемы Родников связаны с выбросами и сбросами текстильных предприятий, таких как «Унтекс Родники», «Суртекс Родники» и «Родники-Текстиль», расположенных в Индустриальном парке «Родники». «Зеленые» отметили, что управляющая компания индустриального парка самоустранилась от контроля за экологическими последствиями. Экологическая катастрофа привела к превышению нормативов по формальдегиду и диоксиду серы в воздухе и загрязнению реки Юкша.
В ходе встречи Александра Кудзагова подчеркнула, что для развития региона созданы все условия, но бизнес должен осознавать свою экологическую ответственность и соблюдать закон. Жители города Родники, присутствовавшие на встрече, согласились с предложениями и поддержали инициативы партии.
Губернатор Воскресенский согласился с необходимостью принятия мер. Он отметил, что на уровне региона и муниципалитета решения по локальным очистным приняты и подкреплены финансированием. Также он подчеркнул, что готов забрать биологические очистные сооружения из частной собственности в государственную для проведения модернизации.