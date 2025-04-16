«Зеленые» передали главе Ивановской области план экологического оздоровления города Родники

«Зеленые» предложили губернатору Ивановской области меры по улучшению экологии в Родниках

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Зеленые» передала свои предложения губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому, сообщает сайт партии.

Экологи выработали десять первоочередных шагов для улучшения экологической обстановки в городе Родники, где жители жалуются на загрязнение воздуха и воды текстильными фабриками. Они предложили обязательную установку фильтров на предприятиях, круглосуточный мониторинг качества воздуха и воды, а также повышение эффективности управления очистными сооружениями.

Проблемы Родников связаны с выбросами и сбросами текстильных предприятий, таких как «Унтекс Родники», «Суртекс Родники» и «Родники-Текстиль», расположенных в Индустриальном парке «Родники». «Зеленые» отметили, что управляющая компания индустриального парка самоустранилась от контроля за экологическими последствиями. Экологическая катастрофа привела к превышению нормативов по формальдегиду и диоксиду серы в воздухе и загрязнению реки Юкша.

В ходе встречи Александра Кудзагова подчеркнула, что для развития региона созданы все условия, но бизнес должен осознавать свою экологическую ответственность и соблюдать закон. Жители города Родники, присутствовавшие на встрече, согласились с предложениями и поддержали инициативы партии.

Губернатор Воскресенский согласился с необходимостью принятия мер. Он отметил, что на уровне региона и муниципалитета решения по локальным очистным приняты и подкреплены финансированием. Также он подчеркнул, что готов забрать биологические очистные сооружения из частной собственности в государственную для проведения модернизации.