Mash: Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

Tекст: Вера Басилая

Ани Лорак на фоне слухов о получении российского гражданства недавно обновила свой украинский паспорт, что произошло в условиях конфиденциальности, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Поскольку на территории России отсутствуют украинские дипломатические представительства, Ани Лорак была вынуждена выезжать в соседние страны, такие как Грузия и Армения, для получения нового паспорта. Это позволило ей избежать лишнего внимания со стороны общественности. После получения нового документа певица направила данные в Федеральную налоговую службу России, что позволило ей продолжить концертную деятельность в стране.

В новом украинском паспорте артистки отсутствует отчество Мирославовна. Как отмечает источник, это связано с изменениями, внесенными в законодательство Украины.

Ранее СМИ писали, что Ани Лорак, выступающая несколько лет в России, решила получить российское гражданство, чтобы продолжить карьеру в стране.

Лорак ранее заподозрили в оказании помощи ВСУ, но потом сняли подозрения.

Украинское правительство приняло порядок предоставления данных о наличии у исполнителей российского гражданства.